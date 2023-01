Gasperini: “Uno pseudo rigore per il pareggio, noi siamo cresciuti”

Scalvini : " Un grande giocatore già a diciannove anni, si prende responsabilità, è un leader dentro e fuori dal campo . Un predestinato , puoi metterlo dove vuoi. A me piace in difesa perché ti dà sicurezza nelle uscite. Ma farà sempre bene ovunque lo metti".

Capitolo plusvalenze : " Le nostre sono quelle vere, ma l’Atalanta è stata tirata in mezzo in modo sbagliato . È una situazione che si è creata nel calcio, io sono un uomo di campo. Sono felice quando un ragazzo viene all’Atalanta e cresce e poi va in una grande squadra. Per la società è una soddisfazione che le permette di rinforzarsi o rigenerarsi. Queste sono cose extra campo. Io alla Juve sono stato molti anni e ho ricordi dei grandi campioni. Mi hanno permesso di maturare ".

Sulla Champions: "Tutti gli anni che siamo andati in Champions o in EL non sapevamo all’inizio quale fosse il nostro traguardo. Ce lo conquistiamo strada facendo giocando le partite man mano contro squadre sempre più forti. La nostra classifica è molto buona ma c’è ancora tanto da giocare. È un campionato strano, se saremo ancora lì tra un po’ di domeniche non ci tireremo indietro. Non sono così felice quando si cambiano le classifiche a campionato in corso, preferisco quando queste cose vengono fatte a inizio stagione".