Gasperini: “Juve? Una vittoria che è un regalo alla società a me e a tutta Bergamo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con la Juventus: "Questa vittoria è un regalo a me, alla società, a loro stessi e all’intera città di Bergamo: era dell’89 che l’Atalanta non vinceva a Torino. La partita? Partita fisica, combattuta, che la squadra ha giocato perlomeno alla pari o forse anche di più. Sull'Atalanta si è parlato male, ma la marcia è buona sin dall'inizio, a volte non abbiamo raccolto risultati in casa, ma non ho mai visto difficoltà grandi e per questo siamo così in alto in classifica e con questi punti.

Piuttosto emergenza, ma ci sono stati giocatori bravi ad adattarsi in altri ruoli, ma la squadra ha sempre risposto con ritmi molto buoni sin dall'inizio. Vi sono state partite che abbiamo giocato senza difesa e perso fisicità ma in un calcio del genere, in cui si gioca così spesso, è normale pagare qualcosa visto che ci sono appunto tante partite da giocare ed i giocatori sono affaticati. Abbiamo nel nostro DNA la capacità di proporre gioco, se reggiamo anche dal punto di vista fisico cambia parecchio la cosa.

Ho la sensazione che riusciamo sempre a fare la partita contro tutti. Questi anni in Europa ci hanno lasciato in eredità consapevolezza e capacità di giocarcela a viso aperto su tutti i campi contro tutte le squadre. Abbiamo preso anche qualche "scoppola" ma questo ci ha permesso di essere in grado di affrontare squadre di assoluto valore come ad esempio la Juventus. Ormai siamo in grado di costruire le nostre vittorie e di spostare l'ago della bilancia dalla nostra parte anche in partite equilibrate. Anche questo da fa parte del processo di maturazione di questa squadra. E l'esempio è Zapata, cresciuto a livelli esponenziali in questi anni ed è diventato un giocatore di livello assoluto".