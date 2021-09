Gasperini: “Anche la Juve, partita male, potrà risalire…”

Il tecnico ha parlato

redazionejuvenews

Gian Piero, Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato di Juventusdurante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. Di seguito riportiamo le sue parole in merito al campionato di Serie A e alla partenza tragica del club bianconero che secondo Gasperini prima o poi si riprenderà. Le sue dichiarazioni: "Le giornate di campionato sono state cinque, ma il valore è già ben definito. Inter, Milan e Napoli hanno sicuramente qualcosa in più delle altre. Inutile che continuiamo a vedere lo scudetto, non si può. Fiorentina e Torino sono nella stessa fascia nostra, è chiaro. È chiaro anche che cercheremo di migliorarci sperando che qualcuno inciampi. Anche la Juve, partita male, potrà di certo risalire.

Non dobbiamo guardare questa cosa della classifica, la guarderemo più avanti. Sarà un campionato durissimo per tutte le squadre, si sono rafforzate tutte quante. Dobbiamo recuperare un po' di umiltà e dobbiamo pensare partita dopo partita, pallone dopo pallone. Domani andiamo ad affrontare una squadra forte, nonostante le cessioni che ha dovuto affrontare - ha concluso - ". Per il tecnico dell'Atalanta, dunque, la Juventus si riprenderà, ma per ora i dati sono chiari. Il club bianconero è partito veramente male ed ha sofferto tantissimo anche nell'ultimo match contro lo Spezia, dove nel secondo tempo era sotto 2-1.

Poi è arrivata la rimonta e Massimiliano Allegri pare essere rimasto soddisfatto dei tre punti. Quelli che non sono rimasti soddisfatti però sono sicuramente i tifosi della Juve che ormai non vedono una vittoria contro una big da ormai troppe giornate. Anche Szczesny, che dopo il match contro il Malmo e con il Milan, sembrava aver accennato segnali di ripresa, contro lo Spezia ha comunque subito due reti che non sono di certo poche. L'estremo difensore si è anche fatto sorprendere sul primo palo in uno dei due gol del club ligure.