Gasperini: “Juve squadra fortissima e di assoluto valore”

redazionejuvenews

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha detto la sua in conferenza stampa. Ecco le sue parole in vista della Juve: "Incontriamo la Juventus che è una squadra fortissima, è una squadra di assoluto valore. Dobbiamo arrivare a questa partita soddisfatti di queste ultime gare, ma abbiamo bisogno di tutti quanti, stiamo competendo per arrivare davanti a Roma, Milan, Juventus, Inter, squadre molto forti. Domenica ci saranno tanti scontri diretti, per battere la Juve dobbiamo fare un'ottima gara.

Gol da fuori area? Tra Zappacosta, De Roon, Koopmeiners ne abbiamo realizzati diversi. Alla fine questa è una squadra che ha il secondo attacco, per vincere le partite devi attaccare. Il gol di Muriel? L'importante è aver vinto la partita. Conta aver vinto la partita e senza quelle reti non saremmo riusciti a vincere, è un gol importante per lui perché spero gli dia quella condizione di cui dobbiamo avere tutti i giocatori.

Inseguiamo un traguardo difficilissimo e per me impensabile e per raggiungerlo abbiamo bisogno di essere molto feroci, convinti, disponibili e già da domenica dovremo essere disponibili e convinti, perché quello che facciamo saltuariamente non basta. Più che alle cose belle dovremo pensare a cosa dobbiamo fare meglio".