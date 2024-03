Gasperini: “Abbiamo fatto risultato con tante squadre ultimamente…”

GianPiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: "Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, nel finale c’era un po’ di stanchezza e fatica, ci servirà per il futuro, non dovevamo concedere spazi alle spalle perché non avevamo più la freschezza della prima ora.