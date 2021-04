Gasperini: “Abbiamo trovato una Juve forte. Coppa Italia sarà altra gara”

Le parole del tecnico nerazzurro post gara

Ennesima sconfitta per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri hanno perso per 1 a 0 contro l’Atalanta . Al termine della partita Gian Piero Gasperini si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport e ha detto: "E' una partita che conta, la Coppa Italia sarà un altro tipo di gara, però aver vinto oggi significa che possiamo battere la Juventus e loro sanno che possono anche perdere contro di noi. Non posso che non fare i complimenti grandiosi a questi ragazzi perchè abbiamo battuto una squadra forte. Non abbiamo trovato una Juventus in difficoltà, ma una Juventus che è forte. Aver vinto, a fatica ma tutto sommato in modo giustificato, ci dà grande orgoglio e grande forza".

Sul sacrificio della difesa Gasperini ha dichiarato: "Sono stati bravi. Per gli attaccanti era difficile perchè la Juve ha fior fior di difensori.Cercavamo compattezza per difendere contro la Juventus perchè se lasci spazi hanno tante frecce e giocatori con grande gamba. E' chiaro che dovevamo essere bravi nella fase difensiva per costruire la vittoria. In Coppa Italia con la Lazio abbiamo fatto partite in inferiorità numerica e siamo riusciti a vincere, abbiamo fatto 75 minuti contro il Real Madrid. E' una fase che facciamo molto bene. Oggi siamo stati bravi ed equilibrati, la partita era difficile e nel numero delle occasioni qualcuna in più ne abbiamo creata noi. Un’evoluzione provata l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto 99 gol in campionato giocando a lungo con Ilicic, Gomez e Pasalic, senza apparentemente attaccanti. Quest'anno abbiamo trovato delle difficoltà in alcune partite dove non riuscivamo a sbloccare. In altre partite più aperte facevamo più gol. La cosa è nata da lì e dalle caratteristiche dei giocatori".