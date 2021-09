Gary Neville: “Messi o Ronaldo? Cristiano è il più grande di tutti i tempi”

Le parole dell'ex giocatore

La Juventus ha iniziato il campionato nel peggiore dei modi, con la classifica dei bianconeri che li vede al penultimo posto della classifica di Serie A ad un solo punto, frutto del pareggio alla prima giornata contro l'Udinese e delle sconfitte arrivate poi in casa contro l'Empoli e a Napoli nell'ultimo week end di campionato. Massimiliano Allegri dovrà lavorare molto sulla squadra, che dovrà trovare un'identità e una coesione di intenti che ancora manca. Questa sera i bianconeri faranno il loro esordio in Champions League contro il Malmo, e il tecnico toscano spera di rivedere quella voglia e quella fame che ha caratterizzato il gruppo negli ultimi anni. Risultato obbligato quindi per la Juventus, che vuole iniziare al meglio il girone e mettersi alle spalle le critiche: senza Ronaldo i bianconeri dovranno trovare la loro quadratura, che ancora sembra lontana.

Proprio riguardo ill portoghese, l'ex difensore del Manchester United Gary Neville, ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sports, ai quali ha detto la sua sull'eterna sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi: "Non c'è dubbio che Messi sia un giocatore incredibile che ha segnato molti gol. Tuttavia, Cristiano Ronaldo ha tre grandi differenze: segna gol con la testa, e ne ha segnato 4-5 volte di più di Messi, gol con il piede non funzionante, e ne ha segnato il 30-40% in più e anche il numero di rigori che ha convertito in gol".

"Oltre a tutto questo, si aggiungono i gol della nazionale, le vittorie in Champions League in squadre che non erano all'altezza di quelle di Messi. Fatta questa premessa, beh, tutto ciò mi porta a credere che Ronaldo sia un giocatore migliore. Penso davvero che Cristiano Ronaldo sia il più grande calciatore di tutti i tempi. È il tipo di giocatore che avrebbe potuto vincere la partita in molti modi diversi".