Gary Neville: “Ecco perchè Ferguson non ha mai dato la fascia a Ronaldo”

L'ex calciatore è tornato a parlare di Cristiano Ronaldo

Il campionato Europeo è finito da una settimana , con i vari calciatori che si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del rientro in ritiro con le loro rispettive squadre. In Serie A hanno iniziato tutte quante, compresa la Juventus, ultima a radunarsi, che di settimana in settimana accoglierà i reduci dalle sfide con le rispettive nazionali. Gli ultimi ad arrivare saranno i brasiliani, protagonisti della finale di Copa America, e i calciatori dell'Italia, vincitori dell'Europeo e in vacanza per ricaricare le batterie prima dell'inizio della nuova stagione.

In attesa della decisione del portoghese, a svelare un retroscena su di lui è stato Gary Neville, che ha parlato intervistato da Sky Sport dei tempi del Manchester United e di un retroscena riguardante Ronaldo e il tecnico Alex Ferguson: "Sono andato a trovare Sir Alex durante la preparazione, il terzo anno in cui ero capitano. Avevamo una squadra fantastica: Ronaldo, Rooney, Scholes ecc. Sono andato da Ferguson e gli ho detto: 'non mi sento più degno di essere capitano. Questa squadra è a un livello al quale non posso più competere'. Mi ha risposto: 'tu terrai quella c***o di fascia, figliolo. Vi alternerete tu e Giggs. Se la do a Ronaldo, Rooney darà di matto; se la do a Rooney, lo farà Ronaldo. Se invece la consegno a Vidic, Ferdinand sarà scontento".