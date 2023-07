Garofani: “Per noi è stata una gara fondamentale. Bello tornare in campo”

Giovanni Garofani, calciatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua dopo il match amichevole contro il Cagliari, perso per 3-0.

Giovanni Garofani , calciatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua ai canali ufficiali del club bianconero. Ecco le sue parole dopo il match con il Cagliari : "Per noi è stata una partita fondamentale perchè ci ha dato delle risposte importanti dopo le prime due settimane di lavoro.

Ci è servita per mettere in evidenza situazioni che abbiamo affrontato positivamente, ma anche per confermarci quanto lavoro ci sia ancora da svolgere sul campo. È normale che sia così, siamo all'inizio e soprattutto era la nostra prima amichevole ufficiale della nuova stagione.

Abbiamo affrontato una squadra forte che quest'anno giocherà in Serie A. È stato bello ed emozionante, come è stato emozionante rientrare in campo per me dopo tanti mesi fuori. Sono contento".