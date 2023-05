Garlando: “Juve, le maggiori garanzie arrivano dai giovani”

Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla Juventusnel suo editoriale per la rosea. Ecco le sue parole sui bianconeri: "Brodino bolognese per la Signora. Primo punto per la Juve di Allegri dopo tre sconfitte di fila. Una sola vittoria nelle ultime 5 di campionato.