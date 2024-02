Garlando: “Il calendario dà ancora speranza per lo scudetto alla Juventus”

Garlando ha proseguito: "Motivi per tenere la Juve ancora in corsa? In primis il calendario. Basterà un pareggio sabato con la Roma per rimettere in gioco la Juve. L’Inter ha il bonus del recupero, certo, ma contro l’Atalanta in stato di grazia. Gasp non calerà certo a San Siro per aspettare come ha fatto Allegri. Inzaghi affronterà un avversario agonisticamente impegnativo, solo tre giorni dopo aver fatto visita al Lecce che corre a mille e in casa s’ingigantisce, come sanno Lazio, Milan e Fiorentina; e solo otto giorni dopo l’Atletico Madrid del Cholo che è sempre una montagna dura da scalare".