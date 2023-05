Ganz: “Palladino pronto per la Juventus? E’ un grandissimo allenatore”

Maurizio Ganz, ex calciatore ed attuale allenatore del Milan femminile, ha detto la sua sul possibile arrivo di Palladino alla Juve.

Maurizio Ganz, ex calciatore, ha detto la sua ad un evento, parlando anche del possibile approdo di Raffaele Palladinosulla panchina della Juventus. Ecco le sue parole: "Sicuramente è un grandissimo allenatore, il primo approccio con la Serie A è stato fantastico ma non so cosa gli riserverà il futuro.