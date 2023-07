Gambelli sicuro: “Non cambierei Lukaku per Vlahovic”

Riccardo Gambelli, scrittore e tifoso bianconero, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, parlando anche di Vlahovic.

redazionejuvenews

Riccardo Gambelli, piccolo azionista della Juventuse tifoso bianconero, ha detto la sua a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Non cambierei Vlahovic con Lukaku. Come si fa a rinunciare ad un un 23enne, fortissimo realizzatore, per uno di 30 anni? Lukaku non è un bidone. E’ un ottimo giocatore, ma con caratteristiche completamente diverse da Vlahovic. Li potrei vedere perfettamente bene insieme: formerebbero una grande coppia. Probabilmente Allegri, che vuole Lukaku, sta ragionando sul fatto che sia più congeniale per il suo tipo di gioco perché tiene palla, porta in avanti la squadra e i centrocampisti, come ha fatto con l’Inter con Barella che andava spesso al gol. Però sottoporta Lukaku non è Vlahovic. Se Lukaku dovesse venire e inserito in impianto di gioco a lui congeniale andrebbe bene per la Juve. E poi bisognerebbe capire come viene impiegato Chiesa…

Scudetto? La prima Juve di Conte vinse lo scudetto con Giaccherini, Estigarribia, Pepe…Non c’erano grandi giocatori, ma c’era un grande gruppo e non si giocavano le coppe. E quindi c’erano meno infortuni. Guardando le altre squadre non mi sembra che si siano tanto rinforzate. Tutti i più grandi giocatori vanno in Arabia e le italiane devono accontentarsi di giocatori di medio livello. Frattesi non mi sembra un fenomeno, per me Brozovic era più forte. Il Napoli si è confermato e il Milan è tutto da scoprire. Secondo me Allegri può regalarci qualche sorpresa e competere subito per il campionato.

Bonucci? Penso che per ogni giocatore ci sono un inizio e una fine della storia. Bonucci è il capitano e l’affetto di tutti noi ci lega a lui. Magari potevano confermarlo per un altro anno, ma forse è arrivato il momento di uno svecchiamento ed quindi è stato messo da parte. A me di cuore dispiace, ma tecnicamente non mi sembra una scelta sbagliata".