Gambelli: “Chiellini uomo ideale per la dirigenza della Juventus”

Su Chiellini: "Io in quel ruolo vedrei Chiellini, sarebbe l’uomo ideale. Spero che finisca velocemente la sua esperienza da giocatore a Los Angeles e che torni. Lo vedrei benissimo come collante con lo spogliatoio o in ruolo dirigenziale. Certamente anche Del Piero ha un grande carisma. Non mi è piaciuto molto dopo Calciopoli perché si è un po’ nascosto e non ha difeso la Juve sul discorso degli scudetti che lui ha vinto, anche quelli revocati. Gli riconosco, però, che lui è la Juventus e potrebbe essere utilizzato in quel ruolo anche se per me Chiellini sarebbe l’uomo perfetto".