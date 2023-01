Gambelli: “Inchiesta Juve? I media e le istituzioni non vedevano l’ora”

Riccardo Gambelli, scrittore e tifoso bianconero, ha rilasciato delle dichiarazioni a JuventusNews24. Ecco le sue parole: "Tanto tuonò che piovve”. Che vuol dire? Si tratta di una frase usata per alludere ad un evento atteso da tempo. Penso che i media e le istituzioni calcistiche non vedevano l’ora che arrivasse questo evento per penalizzare nuovamente la Juventus come nel 2006.