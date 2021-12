Gama: “Domani la Juventus avrà una grossa opportunità”

La Juventus Women si prepara ad affrontare il Servette. In conferenza stampa Sara Gama ha presentato la partita

Alla vigilia del big match di Champions League contro il Servette, Sara Gama è intervenuta in conferenza stampa per presentare la partita: «Stiamo bene, molto emozionate ma anche determinate per quello che ci aspetta. È importante e abbiamo lavorato tanto, non vediamo l’ora. Siamo cresciute tanto, avere l’opportunità di giocare tante partite di quello livello ti mette a tuo agio ed è bello perché prendile misure. Abbiamo una grossa opportunità, siamo cresciute, sì.Siamo nel girone, non esistono squadre semplici. Sono tutte forti. Sappiamo il nostro percorso e il loro, il risultato dell’andata è passato. Abbiamo approcciato in una determinata maniera la partita, serve quello spirito. Bisogna essere umili e consapevoli delle proprie potenzialità. Non la prendiamo sotto gamba».