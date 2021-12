Gama carica la Juve: “Stadium casa nostra, se siamo qui è perchè lo meritiamo”

La calciatrice della Juventus Women ha caricato l'ambiente e la squadra in vista della partita di questa sera contro il Servette, valida per la Champions League

redazionejuvenews

La JuventusWomen è attesa questa sera dalla partita contro il Servette, valevole per l'ultima giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. In caso di vittoria, indipendentemente dal risultato delle altre squadre, le bianconere si qualificherebbero alla fase finale della competizione, raggiungendo un grande traguardo. In vista della sfida di questa sera, il capitano e difensore delle ragazze bianconere Sara Gama, ha parlato intervistata dai microfoni di JTV, ai quali ha caricato l'ambiente e presentato la sfida in programma questa sera.

"Siamo molto emozionate ma anche molto determinate. Abbiamo fatto un percorso lungo durante il quale non abbiamo lasciato nulla al caso. Domani dobbiamo fare la prestazione giusta. Il sorteggio all'inizio sembrava difficile, complicato per noi, ma come abbiamo detto dall’inizio, ce la saremmo andata a giocare. Il primo obiettivo era quello di approdare ai gironi, poi andare serenamente verso le partite ed è quello che abbiamo fatto. Man mano abbiamo realizzato che potevamo dire la nostra e quindi guardo semplicemente al percorso fatto. Se siamo qui è perché ce lo meritiamo".

"La partita di questa sera è importante e queste sono partite che si preparano da sé perché l’obiettivo è talmente importante e a portata di mano che le motivazioni si trovano da sole e ti aiutano a preparare al meglio la partita. E' vero, il Servette non ha fatto punti ma, per l’approccio che abbiamo avuto all'andata, è una squadra che abbiamo affrontato bene. Non esistono squadre semplici da affrontare: se siamo ai gironi è perché siamo tutte squadre forti. Dobbiamo tenere presente questo: giocare con la giusta mentalità e con consapevolezza nei nostri mezzi. E poi stasera giocheremo allo Stadium, è davvero bello porte giocare qui. Se ci stiamo ambientando significa che facciamo cose importanti in uno stadio top del palcoscenico. L’Allianz Stadium è casa nostra e siamo contente di essere di nuovo qui".