Galtier “saluta” Paredes: “Ha tante offerte, vuole andare a giocare”

Il tecnico del PSG ha parlato ieri al termine della partita vinta dalla sua squadra, dicendo la sua sul futuro del centrocampista seguito dalla Juventus

La Juventus scenderà in campo domani sera nella prima partita del nuovo campionato di SerieA. I bianconeri esordiranno tra le mura amiche dell'AllianzStadium contro il Sassuolo, in una partita che dovranno vincere per evitare di ripetere la falsa partenza dello scorso anno, che ha poi condizionato tutto il campionato della Vecchia Signora. Massimiliano Allegri ha qualche problema di formazione, con molti giocatori squalificati e infortunati, ma cercherà di mettere in campo la miglior squadra possibile, aspettando sempre ulteriori rinforzi dal mercato.

Uno di questi potrebbe arrivare in settimana, e corrisponde al nome di Leandro Paredes: il centrocampista del PSG ha già un accordo con i bianconeri, che aspettano di piazzare Rabiot al Manchester United per affondare sul giocatore argentino. Intanto l'allenatore del Paris Saint Germain, Galtier, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 5-2 sul Montpellier, facendo il punto sul futuro del centrocampista argentino classe 1995: “La situazione di Paredes è diversa da quella di Icardi. Leandro si è allenato e ha giocato molto nel precampionato. So che è cercato da altri club, ma è qui con noi. Trova spesso spazio, in tutte le partite. Ieri l'ho inserito al posto di Vitinha, che era ammonito e non volevo rischiare; a Clermont-Ferrand aveva giocato molto bene. Mi è sembrata una scelta logica farlo giocare.”.

Il tecnico ha parlato quindi delle voci di mercato intorno al giocatore, che potrebbe lasciare da qui alla fine della finestra dei trasferimenti: “Per quel che riguarda cosa succederà da qui alla fine del mercato, non posso saperlo. È così in tutte le squadre e ancora di più nei grandi club circolano sempre voci. So bene che Leandro vuole giocare con più continuità, è un ottimo giocatore. Qui c'è concorrenza, ma ogni volta che entra in campo lo fa con la testa giusta ed è importante per la squadra”.