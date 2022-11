Galtier: “Una sorpresa vedere uscire la Juventus dalla Champions League”

La Juventus ha condotto una prima parte di stagione altalenante, con il percorso in campionato che è stato in parte sistemato grazie alle ultime vittorie, ma che in Europa ha sancito l'eliminazione dei bianconeri dalla ChampionsLeague, con un cammino disastroso che ha visto la squadra di Allegri perdere cinque partite su sei disputate, qualificandosi in Europa League per la differenza reti a favore nei confronti del Maccabi Haifa.