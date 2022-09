Galtier: “La Juve è difficile da battere, un peccato l’assenza di Di Maria”

Christpohe Galtier, allenatore del PSG, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, presentando la sfida con la Juventus. Ecco le sue parole: "Dopo la vittoria a Nantes, ho visto che i giocatori si sono concentrati sulla gara di domani. La adoriamo, è la prima volta che vedo giocatori che si concentrano così presto su una gara, a livello collettivo e individuale. Si sono preoccupati di recuperare bene, di prepararsi bene. C'è voglia di iniziare con questa bellissima squadra. PSG favorito? No. Sarebbe riduttivo dire questo nei confronti delle altre. Ogni anno ci sono 8-9 squadre che potenzialmente possono vincere la Champions: ci sono squadre favorite che non arrivano alla fine, ci sono sorprese, scenari imponderabili con grandi risvolti emotivi. Il club vuole vincere. Dire che siamo i favoriti.. Non lo penso. Qui ci sono i migliori giocatori".