Galloni: “La Juventus è in linea con le capacità di Di Maria, da giovane…”

Hugo Galloni, ex allenatore di Angel Di Maria, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando dell'ex PSG, ad un passo dal club bianconero. Ecco le sue parole: "Giudico il trasferimento come l'ultimo più importante nella sua carriera. A questa età è ormai maturo, solido, consapevole dei suoi mezzi. Il suo obiettivo è di esser protagonista con la nazionale in Qatar. Si è preso tutto il tempo per riflettere bene, non voleva effettuare una scelta sbagliata. Ha sempre giocato in grandi club, la Juventus non farà eccezione. Lo vedo bene in Italia. La Juventus? E' una squadra di altissimo livello al mondo, il cui obiettivo è sempre quello di vincere trofei. E' la squadra più titolata in Italia, la Juve come Boca Juniors e River Plate gioca sempre per il campionato. Penso che qui troverà un ambiente fantastico, i tifosi saranno pronti ad osannarlo dall'inizio alla fine. La Juventus è in linea con le sue capacità, è ciò di cui ha bisogno per portare a termine gli obiettivi a breve termine".