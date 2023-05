Galliani sul rinnovo di Palladino: “Presto ci vedremo per parlare”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, si incontrerà con Galliani per discutere del rinnovo con il club.

Adriano Galliani , dirigente del Monza , ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Raffaele Palladino , tecnico dei brianzoli in orbita Juventus .

Ecco le sue parole sul prolungamento del contratto per l'ex calciatore di Genoa e Juve, nel mirino di diversi club dopo l'ottima stagione in Lombardia: "Non esistono problemi sulla strada del rinnovo che entrambe le parti vogliono, semplicemente vogliamo restare concentrati sulle ultime due giornate di campionato.