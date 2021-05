Galli: “Juve-Milan si giocherà sugli equilibri. Champions? Mi sembra che…”

Le parole dell'ex difensore rossonero

Continua senza sosta la preparazione della Juventus in vista della gara contro il Milan che si giocherà domenica sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Appaiate a quota 69 punti in classifica, ma divise dalla miglior differenza reti, le due compagini daranno vita ad uno scontro che metterà in palio un posto nella prossima edizione della Champions League, diventato ormai obiettivo minimo per entrambe.

I bianconeri arrivano dal successo in rimonta ottenuto a Udine, che ha fatto seguito al deludente pareggio in casa della Fiorentina. Cristiano Ronaldo è tornato al gol ed è pronto a guidare i suoi anche contro i rossoneri, con il traguardo di capocannoniere del campionato sempre nel mirino. I ragazzi di Pioli arrivano anche loro da una vittoria, quella per 2-0 sul Benevento, che ha interrotto la striscia di sconfitte cominciata con il Sassuolo e proseguita con la Lazio. Intervistato dai microfoni del quotidiano Leggo, l'ex difensore del "Diavolo" Filippo Galli ha così analizzato il big match:

"Juve-Milan? Una sfida inizialmente bloccata: si giocherà sugli equilibri perché entrambe, probabilmente, avranno paura di perderla. Poi, però, sono certo si sbloccherà e sarà spettacolo. Dove è più forte la Juve? Direi in avanti: Ronaldo, Dybala e Morata possono essere letali e decisivi. Dove è superiore il Milan? Hanno un gioco migliore rispetto agli avversari. L'uomo chiave della sfida? Difficile dirne uno quando ci sono così tanti campioni. Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic sicuramente hanno qualcosa in più rispetto agli altri, ma vedo bene pure alcuni outsider: Calhanoglu e Theo Hernández per il Milan, Chiesa e Cuadrado per i bianconeri. Se la Juve andrà in Champions? Ci sono diverse squadre in corsa e tutte, più o meno, hanno chance per raggiungere l’obiettivo. La squadra di Pirlo, assieme al Milan e all’Atalanta, mi sembra comunque abbastanza attrezzata per farcela".