Galli: “Il Milan deve pensare di superare la Juventus in classifica”

Giovanni Galli ha parlato del momento del Milan in stagione: per l'ex rossonero, superare la Juve in Serie A sarebbe un obiettivo possibile

Lorenzo Beccarisi Redattore 14 febbraio - 17:57

Intervistato a Tmw Radio, Giovanni Galli ha parlato del momento in stagione del Milan e della posizione del suo allenatore Andrea Pioli. Per l'ex rossonero, oltre all'Europa League un obiettivo tangibile dovrebbe essere scavalcare la Juventus al 2° posto in classifica di Serie A. Ecco le sue parole:

"Non so se sarà vincendo l'Europa League che salverà la panchina. Lui dice che deve fare risultati e continuare a vincere per poter pensare di rimanere. Difficile capire i programmi del club. Pioli fa rispondere la squadra sul campo, che ora sta ottenendo risultati importanti. Ha consolidato la sua posizione in Champions e deve guardare avanti alla Juventus. Dopo un momento di difficoltà anche per colpa degli infortuni la squadra si è rimessa a giocare e a infilare risultati. E vanno dati i meriti a Pioli".

