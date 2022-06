Galetti: “Pogba al 99% sarà un giocatore bianconero”

Il giornalista, esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di IlSognoNelCuore.com, per fare il punto sulle trattative più nel vivo.

redazionejuvenews

Rudy Galetti, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato a IlSognoNelCuore.com. Questo il punto sul mercato bianconero: "Credo che la Juve possa rinforzare con questi due calciatori: Di Maria può fare ancora la differenza e Pogba potrebbe essere un colpo interessante a centrocampo per alzare l'asticella. Per quanto riguarda le operazioni, per l'affare Paul manca solo la firma del francese, ma al 99% sarà bianconero, 95% per Di Maria. Aumenteranno la qualità della squadra, starà poi ad Allegri valorizzare questi due calciatori. Bisognerà capire come entreranno nei meccanismi della squadra".

Sull'Inter: "Credo che la situazione dell'Inter sia ben differente, nonostante la delusione dei tifosi. Il club dovrebbe tagliare alcuni ingaggi, anche se comunque l'anno scorso la rosa è rimasta invariata dal punto di vista tecnico. Marotta è il miglior dirigente per fare operazioni di questo genere e si sta muovendo già molto bene. Non capisco la delusione dei tifosi nerazzurri, anche perché Bastoni è incedibile, in seguito alle tante voci di mercato attorno al giocatore. L'unico che potrebbe essere ceduto per monetizzare è Lautaro Martinez, ma ci potrebbero essere ceduti alcuni esuberi. Marotta si sta muovendo bene anche con i parametri zero con Mkhitaryan ormai già fatto e Dybala vicino. E poi per Bremer ha trovato accordo con il club. Capisco la delusione dei tifosi per il mancato scudetto, ma a conti fatti la squadra non ha venduto nessuno ed anzi si sta rinforzando".

Sulla prossima lotta Scudetto: "Lo scorso anno sono stati tanti i meriti del Milan, quanti demeriti dell'Inter, che si è lasciato andare in alcune partite ed ha aperto un varco, nel quale i rossoneri si sono inseriti. L'Inter resterà la favorita, ma anche il Milan sarà una delle pretendenti per il percorso di quest'anno. Ci metto anche la Juve, ma sicuramente nel quartetto iniziale ci sarà anche la Roma, che sta costruendo qualcosa di interessante. Il Napoli lo escludo per come si sta approcciando al mercato e per il nuovo approccio del presidente. Apprezzo la linea decretata da De Laurentiis, anche se controproducente, ma è necessaria avere una pianificazione, a differenza invece del Milan".