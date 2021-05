Galeone: “Se avrà la possibilità Allegri andrà al Real Madrid”

L'ex presiedente ha parlato

Di Massimiliano Allegri ha parlato anche Joao Cancelo in una lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Guardiola è un perfezionista, sofisticato nella cura dei dettagli. E’ una fonte continua di informazioni per i giocatori. Lavorare con lui significa migliorare giorno dopo giorno. E’ uno stimolo continuo, ha energie inesauribili e devi dare sempre il massimo per reggere il suo ritmo, ma i risultati premiano gli sforzi di ciascuno di noi. L'Italia mi ha segnato in modo positivo. E’ stato un onore per me non solo giocare a calcio, ma anche confrontarmi con la vostra cultura. Il popolo italiano è umile e lavoratore, sotto certi aspetti simile a quello portoghese".