Galeone giustifica Allegri: “Lite con Spalletti? Forse Max era un po’ nervoso”

Galeone ha parlato

Giovanni Galeone, allenatore e grande amico di Massimiliano Allegri, ha parlato della partita tra Napoli e Juventus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il tecnico ha affrontato anche il tema della lite tra l'allenatore livornese e quello di Certaldo a fine partita, lite che è stata "giustificata" dallo stesso Galeone. Di seguito le sue parole: " Tra Napoli e Juve non è stata una gara fantastica , ma gli azzurri dopo lo svantaggio hanno reagito molto bene e nella ripresa hanno messo sotto la Juventus. La partita sembrava finita sull’1-1 anche se il Napoli ha fatto qualcosa in più. I sudamericani? Non poteva convocarli, sono arrivati di sera e poi c’era la partita di Champions martedì.

Credo che la Juve punterà molto su questa competizione invece in campionato dovrà ricostruire. La crisi della Juve? Max saprà uscirne, sapeva che c’era tanto da lavorare quest’anno. In questi ultimi due anni i calciatori sono passati da Sarri a Pirlo e avendo insegnamenti diversi, sono un po’ in confusione. Non è per niente facile riportarli sulla via ‘Allegriana’, si difendono bassi ma fanno errori e fatica a ripartire in contropiede. Lite con Spalletti a fine gara? Mi sembra strano, perché sono due ragazzi tranquilli che difficilmente fanno polemica. Si vede che Max era un po’ nervoso dopo la partita, gli sta girando un po’ tutto contro, anche a Udine ha subito una rimonta. In altri anni avrebbe vinto senza problemi.