Galeone su Allegri: “Max insegna calcio: grazie a lui Chiesa giocatore vero”

Giovanni Galeone, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del big match fra Juventus e Inter in programma questa domenica all'Allianz Stadium: "Sarà dura, l’Inter è superiore e non di poco. Ma magari Max s’inventa qualcosa. Vedrete che non si difenderà e basta. Anche perché Inzaghi ha tanti tiratori da fuori e attacca bene pure sui piazzati".