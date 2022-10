Galeone: “Max non è stato adorato nemmeno quando vinceva”

L'ultima giornata di Serie A ha dato dei verdetti importanti per i 'discepoli' di Giovanni Galeone. L'ex tecnico ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Libero. Queste le sue parole: "Ottime cose per Gasp, ondivaghe per Max e dolorose per Giampaolo". Il tecnico della Sampdoria, dopo l'ennesima sconfitta e i soli 2 punti in classifica, è stato esonerato: "Lo frega il suo essere secchione, legato agli schemi. Dovrebbe avere più fantasia".