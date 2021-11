Galderisi: “La Juve deve crescere molto ma la fiducia aumenta con queste vittorie”

L'ex attaccante della Juve ha parlato dell'attuale stagione che stanno vivendo i bianconeri.

Dopo essersi assicurata il passaggio del turno agli ottavi di Champions, la Juventus ora tenta di rialzare la testa anche in campionato, dove sabato affronterà la Fiorentina di Italiano all'Allianz Stadium. Con la prestazione sfoderata contro lo Zenit e con Dybala e Chiesa che sembrano essere pienamente ritrovati, ora la squadra di Allegri può tornare a sperare in una ripresa anche in Serie A. Ad analizzare il momento della Vecchia Signora è stato il suo ex centroavanti Galderisi , il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Stadio Aperto.

SU KULUSEVSKI - "A me piace molto Kulusevski, non ha trovato tanto spazio. Anche Chiesa gioca e non gioca, ci sono molti cambiamenti, anche in mezzo al campo dove si scambiano tanti giocatori. Se la Juventus tende ad abbassarsi e compattarsi per togliere spazi, uno come Kulusevski, nelle ripartenze, è fondamentale. Ricordo che il suo inizio alla Juventus è stato devastante, poi ha perso fiducia e sicurezza. Quest'anno sta facendo una fatica incredibile, sembra un altro giocatore. Credo cambieranno parecchio. Se non giochi con uno tra Dybala, Chiesa, e metti centrocampisti che non attaccano la profondità, diventa una squadra piatta".