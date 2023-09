Galderisi: “Alla Juventus vedo uno spirito diverso. Su Vlahovic…”

Vlahovic è forte. Io credo sia un grande attaccante e mi aspetto di conseguenza una grande stagione. A me come tipo di giocatore piace molto per caratteristiche, per generosità e per le sue capacità sotto porta. Chiesa può giocare ovunque, sugli esterni, sul centro-sinistra… Se lo liberi è difficile da marcare perchè è un giocatore che ha gamba, dribbling e coraggio. Credo che sia più facile da controllare quando lo metti fisso in una posizione, ma con campo libero davanti è devastante negli spazi.