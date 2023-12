Gagliardini risponde a Rabiot: “Si risponde sul campo, non sui social”

Ha fatto molto scalpore ieri sera la storia su Instagram di Rabiot , che dopo la fine del match con il Monza, ha attaccato Gagliardini , reo di aver esultato in modo spropositato prima della fine del match. Queste le parole dell'ex PSG: "Impara a rimanere umile. Perché finché l'arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile. Ricordati di questo".

La replica del centrocampista biancorosso non si è fatta attendere, e sempre su Instagram ha risposto così: "Le cose di campo rimangono in campo, non sui social. Chiama la mamma".