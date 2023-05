Gagliardi: “Fagioli può fare il 10, Chiesa formidabile nell’uno contro uno”

Diatriba che non mi piace, tutti vogliono vincere. Se non fai un certo tipo di gioco non significa essere scarso. Un esempio? La Roma fa un’ottima fase difensiva, unica in Italia a concedere più tiri da fuori che in area. E non è che Mourinho parcheggi il bus, c’è organizzazione e lavoro, non basta stare bassi: altrimenti tanti avrebbero ottimi dati. L’unico vero chance creator è Di Maria: averlo o no cambia la qualità. Arsenale vasto? Sì. Ma Chiesa è un formidabile one to one explorer, Kostic ha buona conduzione di palla e forse è il miglior crossatore della A, ma sui dribbling ha numeri normali.