Gabriel Jesus, il brasiliano apre al trasferimento in bianconero

Il punto sulla situazione

redazionejuvenews

In casa Juve si continua a lavorare per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. Come detto più volte, i bianconeri attendono di sapere quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, che probabilmente verrà svelato solo al termine dell'avventura del Portogallo ad Euro2020. Se Cr7 dovesse considerare chiusa la sua avventura italiana, il club andrebbe a caccia di un profilo di primo livello per sopperire all'assenza del capocannoniere dell'ultimo campionato. In caso contrario, gli sforzi economici verrebbero concentrati su altri reparti, mentre in attacco potrebbe arrivare un profilo meno eclatante.

Della prima categoria fa parte il brasiliano Gabriel Jesus, attualmente in forza al Manchester City. Stimato da Massimiliano Allegri, il sudamericano non ha al momento un ruolo di primo piano nei "citizens", con cui ha messo a segno 14 reti in 41 presenze tra tutte le competizioni nell'annata 2020/21. Pep Guardiola, nel finale di stagione, ha accantonato l'ex Palmeiras, preferendo giocare con Kevin De Bruyne nell'insolita posizione di falso nueve, lanciando di fatto un segnale: se se ne presentasse l'opportunità, Gabriel Jesus potrebbe partire. La Juve lo sa e si è messa già al lavoro, secondo quanto riportato quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Il ragazzo, classe 1997, avrebbe aperto all'idea di trasferirsi in un club di Serie A e l'idea di mettersi al servizio di Allegri lo stuzzicherebbe. Il problema principale è il costo del cartellino: il City vorrebbe infatti incassare una somma consistente da reinvestire poi nell'acquisto di Harry Kane, che ha più volte esternato i suoi malumori per la poca competitività del Tottenham. La Juve lavora invece su un prestito in stile Morata, con possibilità di riscattare definitivamente il cartellino di Jesus nei prossimi anni. Se gli inglesi dovessero aprire a questa possibilità, inoltre -scrive sempre la "rosea"-, non è escluso l'arrivo del brasiliano anche in caso di conferma di Cr7.