Futuro tutto da scrivere per Dragusin

redazionejuvenews

Futuro tutto da scrivere per Dragusin. Il difensore rumeno, con Andrea Pirlo, la scorsa stagione ha trovato un po' di spazio con la Juventus. Le cause del suo impiego però erano altre: in molti momenti della scorsa stagione, i bianconeri hanno avuto Chiellini, de Ligt e Demiral acciaccati e dunque l'impiego di Dragusin, difensore dell'under 23 che in questa stagione si sta allenando con la prima squadra per essere esaminato da Massimiliano Allegri, è stato quasi obbligatorio. Ora per il centrale ci sono molte opzioni, ma la sua permanenza in bianconero dipenderebbe da futuro di Rugani oppure di Demiral.

La Vecchia Signora, infatti, vorrebbe tenere per la prossima stagione una batteria di cinque centrali di difesa, sia perché le condizioni di Chiellini e Bonucci non sono una garanzia e sia perché entrambi non possono giocarle tutte. La Juventus, dunque, potrebbe cedere uno tra Demiral e Rugani per fare cassa e liberarsi del loro ingaggio per fare spazio come quinto centrale proprio a Dragusin che, nonostante abbia rinnovato da poco il contratto fino al 2025 ha uno stipendio molto più basso dell'azzurro e del turco. Tutto però, dipende anche da Massimiliano Allegri e alle sue esigenze. Sicuramente però, Dragusin farebbe più volentieri il quinto centrale rispetto a Rugani, che vorrebbe un posto da titolare in un club di Serie A, viste le sue non entusiasmanti esperienze all'estero.

Il tecnico livornese in questi giorni starebbe decidendo il futuro del centrale rumeno che sicuramente si giocherà tutte le sue carte per rimanere a Torino. Demiral, invece, è molto difficile che venga ceduto. Il turco ha ancora un contratto lungo e il club di patron Agnelli vorrebbe una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro per cedere il suo cartellino, soprattutto in Italia (la Roma tempo fa si era dimostrata interessata al giocatore).