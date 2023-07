Il futuro di Miretti resta ancora da scrivere: Salernitana in pressing

Nonostante il rinnovo fino al 2027 Fabio Miretti potrebbe lasciare Torino. Il classe 2003, cresciuto nelle giovanili della Juve potrebbe andare in prestito alla Salernitana: la società aspetterà comunque il ritorno dalla tournée estiva per valutare meglio anche in base al futuro di McKennie (che non gradisce il campionato turco) e Zakaria (che non figura tra i convocati di Max Allegri: per lui si tratta con il West Ham).