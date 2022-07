Il futuro di Bernardeschi in bilico: spunta l’Atletico Madrid

Il fantasista ha lasciato la Juve a parametro zero dopo un'esperienza deludente. Tra le opzioni per il suo futuro c'è la squadra di Simeone.

redazionejuvenews

Mentre la Juventus sta cercando di rinforzare la rosa per tornare ai massimi livelli in Italia e in Europa, i giocatori che hanno lasciato la squadra bianconera a parametro zero sono ancora alla ricerca di una nuova sistemazione. Da una parte c'è la situazione di Paulo Dybala, che sembrava a un passo dall'Inter, ma che dopo il ritorno a Milano di Romelu Lukaku ha visto mettere in standby la trattativa per il suo ingaggio. Per la Joya, in attesa delle prossime mosse del club nerazzurro, si registra l'interesse del Milan e del Napoli.

Ma un altro fresco ex giocatore bianconero sta cercando la soluzione migliore per il suo futuro: Federico Bernardeschi. Il fantasista classe 1994 ha lasciato la Juventus dopo cinque anni che sanno di delusione. Nel 2017 era arrivato come grande colpo di mercato dalla Fiorentina, per 40 milioni di euro. Ma in bianconero non è mai riuscito a ripetere i numeri e le prestazioni viste a Firenze, partendo spesso dalla panchina. Le statistiche in questo senso parlano in modo molto chiaro: 183 presenze con la Juve, in cui ha segnato 12 gol e fornito 24 assist. Davvero troppo poco per guadagnarsi una riconferma.

Ora quindi Bernardeschi cerca una nuova squadra da cui ripartire. Il primo vero interesse era stato quello del Napoli, confermato dalle dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis. Ma ora dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni. Secondo il quotidiano As, l'Atletico Madrid sarebbe interessato a ingaggiare l'ex bianconero. Il giornale spagnolo parla di un interesse intensificato dopo che il Napoli sembra che abbia virato verso Barak del Verona. Alla Juve il giocatore percepiva un ingaggio da 4 milioni di euro, che ha continuato a chiedere anche in queste prime fasi del calciomercato. Ma le offerte per ora non hanno raggiunto quelle vette e ora il fantasista potrebbe abbassare le proprie pretese e accettare la corte del CholoSimeone, per cogliere l'occasione di rilanciarsi in una grande piazza.