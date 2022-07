News Juve \ C’è l’annuncio sul futuro di Allegri: “Siamo alle comiche”

La dirigenza bianconera si è fin qui mossa molto bene sul mercato, ma la sessione estiva non è arrivata nemmeno al giro di boa e all'ombra della Mole sono attesi ancora altri colpi. La squadra è già di alto livello, ma con qualche innesto in più diventerebbe senza dubbio la compagine da battere.

I campioni fin qui arrivati, possono fare la differenza in Serie A e rappresentano delle armi micidiali anche per spaventare le rivali europee. Tuttavia, come vi abbiamo più volte ribadito, entro fine agosto arriverò qualche altra sorpresa alla corte di Massimiliano Allegri.