Fusi: “Bremer può essere leader. Bonucci ha grandissima personalità”

Luca Fusi, ex giocatore di Juventuse Torino, è stato intervistato da Juventusnews24. Tra gli argomenti trattati, c'è stato quello della difesa, con il passaggio di Bremer dal granata al bianconero, come aveva fatto lui nel 1994: "In questo momento non avrà tanta pressione. La differenza tra le due squadre è talmente alta che sono rivali solo nella stracittadina, non in campionato dove c’è un divario che il Torino non riesce a colmare. La cessione viene un po’ non dico dimenticata in fretta perché dispiace certamente al Torino perdere un giocatore importante, ma la realtà per questo giocatore diventa di un campionato di primo livello giocando per obiettivi importanti. Per cui le cose per lui cambiano un po’".