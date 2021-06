Furino: “Boniperti grande conoscitore di calcio. Contratti? Tante cose da raccontare”

Le parole dell'ex centrocampista e capitano juventino

"Io credo che oggi, così come allora, le qualità morali siano fondamentali per chi vuole fare il professionista in una disciplina che sta diventando sempre più complessa come il calcio. Queste doti erano di valore allora e allo stesso tempo sono anche il valore di oggi. Boniperti conosceva il calcio e sapeva anche che per vincere occorre avere sostanza, avere attributi e le giuste capacità, non solo tecniche ma anche a livello morale. Queste doti sono fondamentali per i giocatori ad alti livelli. La Juve di allora fu fatta ad immagine e somiglianza di Boniperti, una squadra con gli attributi. Una Juve non solo capace a giocare a calcio, ma anche ad orientare il timone nei momenti di grande difficoltà, riusciva a trovare sempre la retta via. Questo è un valore che si deve riconoscere al presidente Boniperti.