Funerali Pelè, presenti tanti volti noti: presente anche Infantino

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha partecipato ai funerali di Pelè, leggenda del calcio scomparsa qualche giorno fa.

redazionejuvenews

In queste ore si stanno svolgendo i funerali di Pelè, e tante persone del mondo del calcio si sono presentate in Brasile, compreso anche Gianni Infantino, presidente della FIFA. Ecco la nota del massimo organismo mondiale: "Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha reso i suoi ultimi omaggi a Pelé quando ha partecipato a un memoriale per il leggendario brasiliano allo stadio Vila Belmiro, casa del Santos FC.

Il presidente della FIFA era accompagnato da Ednaldo Rodrigues, presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), e Alejandro Domínguez, presidente della CONMEBOL e vicepresidente della FIFA. Sono stati accolti da Andrés Rueda, presidente del Santos FC, l'unico club brasiliano in cui Pelé ha giocato e dove ha trascorso 18 anni della sua carriera. Pelé, l'unico giocatore ad aver vinto tre volte la Coppa del Mondo FIFA, è morto il 29 dicembre 2022 all'età di 82 anni per lasciare il mondo del calcio in lutto.

Migliaia di tifosi hanno iniziato a fare la fila durante la notte fuori dallo stadio per la veglia, che doveva durare 24 ore, a partire da lunedì mattina. La bara di Pelé è stata posta al centro del campo in modo che le persone potessero rendere omaggio. Martedì, una processione che porterà la sua bara attraverserà le strade di Santos, per concludersi al cimitero della Necropoli del Memoriale Ecumenico, dove sarà sepolto con una cerimonia privata".