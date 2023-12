Frosinone, verso la Juve: Kaio Jorge scalpita per un posto dal 1′ minuto

Tra le squadre sotto la luce dei riflettori del campionato italiano c'è sicuramente il Frosinone . I prossimi avversari in campionato della Juventus sono freschi di una vittoria roboante in Coppa Italia contro il Napoli allo stadio Maradona. Un 4-0 tonante che riporta la squadra in campionato nel massimo della forma mentale possibile.

Non ci sarebbero molti dubbi al momento sugli undici titolari che affronteranno i bianconeri. Mancheranno Mazzitelli, Marchizza, Kalaj, Reinier e probabilmente Oyono. L'unico ballottaggio sarebbe quello per il posto di terminale offensivo, con Kaio Jorge, in prestito dalla stessa Juventus, in vantaggio su Cheddira. Invece, non ci sono dubbi sull'impiego dal 1' minuto di Barennechea e Soulè, due altri nomi ben noti ai bianconeri.