Frosinone-Verona, le scelte di Di Francesco sui giocatori della Juve

Alle ore 15.00 di domenica 8 ottobre, va in scena il match di Serie A del Benito Stirpe tra Frosinone ed Hellas Verona. In questa stagione, tra le fila della squadra di casa allenata da mister Eusebio Di Francescoc'è un po' di Juventus. Sono tre infatti i giocatori bianconeri in prestito in terra ciociara. Due di questi scenderanno in campo ancora una volta dal 1' minuto.