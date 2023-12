Frosinone, Stirpe: “Soulè ha bisogno di restare qui. Huijsen? Perchè no”

Manca sempre meno all'inizio del match tra Frosinone e Juve . Intervistato da TuttoJuve il presidente del Frosinone Stirpe ha parlato del futuro di Soulè e degli altri giocatori bianconeri in prestito: " Spero proprio che rimangano fino a fine stagione . Si parla insistentemente di un ritorno anticipato di Soulé alla Juve, ma al momento non c'è stata comunicazione dei bianconeri di richiedere il rientro del calciatore a gennaio".

"Spero possa rimanere fino alla fine - ha continuato -, in modo da completare il suo percorso di valorizzazione che abbiamo condiviso con la Juventus. Ha bisogno di restare qui. Se mi posso permettere, anche perché i dirigenti bianconeri non hanno bisogno dei miei suggerimenti, Soulè me lo terrei tutta la vita. Così come Barrenechea e Kaio Jorge, perché sono in possesso di qualità all'altezza di questo top club".