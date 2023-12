Frosinone, Angelozzi: “Soulè diventerà un top, a gennaio resterà qui”

Intervistato da Mediaset nel pre partita del match di Coppa Italia contro il Napoli il direttore sportivo del Frosinone Angelozzi è tornato a parlare di Soulè: "La Juve ha dei dirigenti importanti che sanno cosa fare. Per me Soulé diventerà un giocatore importante, poi non so se lo farà nella Juve o in altre squadre. Lo stanno seguendo tanti club inglesi che vengono a vederlo ogni settimana, è un giocatore che diventerà un top".