Friburgo, ufficiale il rinnovo di contratto di Streich: ora testa alla Juve

A pochi giorni dal match di Europa League contro la Juve, il Friburgo ha annunciato il rinnovo di contratto per l'allenatore Streich

redazionejuvenews

A pochi giorni dal match di ritorno degli ottavi di Europa League contro la Juve, il Friburgo ha annunciato il rinnovo di contratto per l'allenatore Christian Streich. Il tecnico tedesco è alla guida della squadra da dicembre 2011, con ben 347 partite all'attivo in Bundesliga. In totale il 57enne ha allenato il Friburgo per la bellezza di 430 incontri e potrà ora continuare a farlo. Insieme a lui confermata anche tutta la squadra di allenatori, dal vice Baier fino ai preparatori atletici Wolf e Kessler.

Il CEO del Friburgo Jochen Saier ha commentato: "Siamo molto lieti di poter continuare a lavorare in questo ambiente di lavoro molto speciale in termini di contenuti e persone. Il team di allenatori intorno a Christian Streich lavora giorno dopo giorno con grande attenzione ai dettagli e massimo impegno sullo sviluppo del nostro team. Rimaniamo sulla nostra strada e continuiamo questa cooperazione ricca di fiducia e successo anche oltre la stagione in corso".

L'allenatore tedesco ha aggiunto "È bello che ci piaccia ancora venire nell'ufficio dell'allenatore e mantenere uno scambio aperto e onesto. L'ambiente di lavoro qui è speciale ed è un piacere per me poter continuare a lavorare insieme ai miei colleghi allenatori in questo club".