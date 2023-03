Friburgo-Juventus, Top & Flop: Vlahovic decisivo, bene Gatti. Locatelli…

TOP - Si toglie la pressione accumulata nelle ultime partite, anche con un po' di nervosismo Dusan Vlahovic. Il serbo gioca una gara con tanta voglia di dimostrare e trova un gol annullato dal var, prima del calcio di rigore su cui sblocca il punteggio della gara. Bene anche Gatti che gioca una partita super attenta e ripaga la fiducia di Allegri in una difesa in emergenza. Menzione d'onore per Federico Chiesa che trova la rete del 2-0 nel finale e per Fagioli uno dei più brillanti nel primo tempo.