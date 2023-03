Verso Friburgo-Juve, da Vialli a Baggio: i match del passato

In vista del match di Europa League tra Friburgo e Juve, il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento sulle sfide del passato: "Friburgo-Juve non ha precedenti nel passato. Una gara inedita in una competizione come l'Europa League, figlia di quella Coppa Uefa nella quale la Juventus ha giocato diverse volte in terra tedesca. Ecco alcune delle più memorabili cartoline dalla Germania scritte nel passato.