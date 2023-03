Juve, Chiesa: “Voglio dare tutto per questa squadra”

Le parole del giocatore della Juve Federico Chiesa al termine del match di Europa League contro il Friburgo

redazionejuvenews

Al termine del match di Europa League contro il Friburgo, il giocatore della Juve Chiesa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Gol? Il guizzo è venuto dal primo tentativo fallito. Ho tirato rasoterra e ho detto 'vediamo se entra'".

"Voglio dare tutto per questa squadra e per i tifosi - ha continuato -, purtroppo negli ultimi due anni non ci sono riuscito. Mi dispiace non esserci, vorrei dare il massimo in ogni partita".

Su Vlahovic: "Per me è un grandissimo giocatore, ha tutto per essere un fuoriclasse. Sta attraversando un periodo non felicissimo sotto porto ma stasera è stato rapido e voglioso".

Sulle sue condizioni: "Ho avuto un problema al ginocchio e tutt'ora questo fastidio c'è. Sto lavorando per esserci continuità, poi sta al mister decidere se mettermi o no. A casa mio padre ha avuto due infortuni gravi e lui mi ha seguito passo passo in un percorso lungo e pieno di ostacoli. Devo lavorare e stare tranquillo".