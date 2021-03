Freitas: “Il Porto è competitivo. Punterà a fare un gol a Torino”

Il direttore sportivo del Vitoria Guimaraes ha parlato

TORINO - Carlos Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina e oggi al Vitoria Guimaraes, ha parlato ai microfoni di Tmw di vari temi, tra cui il match di stasera della Juventus contro il Porto in Champions League. Queste le sue parole: "Il Porto è competitivo, abituato a questi palcoscenici. È una squadra preparata per queste sfide, punterà a fare un gol a Torino per mettere in difficoltà la Juve. Conceiçao è pronto per il grande salto in Italia? Ha fatto un grande lavoro vincendo due scudetti su tre. Quest’anno è lontano dal primo posto ma il bilancio è positivo. Per quanto riguarda il futuro, non mi permetto di parlare di altri club. La mia ex Fiorentina lotta per non retrocedere? Mi auguro che esca da questa situazione. I singoli sono in grado di risollevare la squadra. Spero che la Fiorentina torni su. Vlahovic nella seconda da parte della stagione ha ingranato? Non mi stupisce. Se fosse andato, ad esempio, al Salisburgo avrebbe fatto il triplo dei gol e sarebbe stato già un calciatore confermatissimo a grandi livelli. In Italia per un giovane non è facile. Se farà dieci gol avrà fatto un grande campionato.